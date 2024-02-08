Turabi Çamkıran Survivor'dan elendi mi? Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star'ın 7 Şubat tarihli bölümünde çifte veda yaşandı. İki yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı. Elenen isimleri Acun Ilıcalı duyurdu. All Star'a veda eden isimlerden biri de Turabi Çamkıran oldu. Peki, Turabi Çamkıran Survivor'dan neden elendi?

Turabi Çamkıran Survivor'dan elendi mi? Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan Çamkıran'ın akıbeti belli oldu. Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi ile ilgili kararı Acun Ilıcalı duyurdu. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.

Turabi Çamkıran Survivor'dan elendi mi? Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı - 1

"DEVAM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Daha önce şampiyonluklarıyla yarışmaya iz bırakan yarışmacının durumunu açıklayan Ilıcalı; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı. 

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