Turabi Çamkıran Survivor'dan elendi mi? Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan Turabi Çamkıran'ın Survivor akıbeti belli oldu. Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi ile ilgili kararı Acun Ilıcalı duyurdu. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.

"DEVAM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ" Daha önce şampiyonluklarıyla yarışmaya iz bırakan yarışmacının durumunu açıklayan Ilıcalı; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.