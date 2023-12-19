Turgut Altınok kimdir? (Turgut Altınok'un biyografisi)

Turgut Altınok, 1964 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı.Turgut Altınok Yükseköğrenimini Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine sağladığı katkılarından dolayı, Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde çok az kişiye tanınan ders verme yetkisi ile beraber "Profesör" Ünvanını aldı.



1994 YILINDA, KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ



Asıl mesleği avukatlık olan Turgut Altınok, siyasi hayatına, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 28 yaşında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu.



27 Mart 1994 yerel seçimlerinde 30 yaşında iken, Keçiören’in kaderini değiştirmeye talip olup MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.



18 Nisan 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi’nin Keçiören adayı olarak girdiği yarıştan bir kez daha galibiyetle çıkararak, ikinci kez "Başkanlık" koltuğuna oturdu.



28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş aşamasında bulunduğu AK Parti'yi temsil etti ve 3. kez Keçiören Belediye Başkanı oldu.



2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden Keçiören Belediye Başkan adayı oldu.



Turgut ALTINOK, evli ve 4 çocuk babasıdır.