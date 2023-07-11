Türk Hava Yolları uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Ho Chi Minh (Vietnam) seferini yapan TK162 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçağında bulunan bir yolcu fenalaştı.
Kabin ekibinin olayı uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, THY uçağı Azerbaycan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu.
THY uçağı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.
Hasta yolcu uçağa çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hasta yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı yeniden havalandı.
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