Türk Hava Yolları’ndan rötar uyarısı (En az 45 dakika gecikme yaşanacak)

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasitesi problemi nedeniyle bugün Avrupa ülkelerine yapılacak uçuşlarda en az 45 dakika gecikme yaşanacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları’ndan rötar uyarısı (En az 45 dakika gecikme yaşanacak)

Avrupa ülkelerinde hava sahası kapasite problemi yaşanıyor.

Bu probleme bağlı olarak, ’nın () bugün Avrupa ülkelerine yapacağı uçuşlarda en az 45 dakika gecikme yaşanması bekleniyor.

Açıklama, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.

THY’nin bugün bin 630 planlı seferinin 760’ının Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçeceğini söyleyen Ekşi, “2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor.” dedi.

EN AZ 45 DAKİKA GECİKME YAŞANACAK

Avrupa’ya seferlerde en az 45 dakika gecikme yaşanacağı uyarısında bulunan Ekşi, buna bağlı olarak zamanında dönüş yapamayan uçaklar nedeniyle bağlantılı seferlerde de ertelemeler yaşanabileceğini söyledi.

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