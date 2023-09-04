Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muvazzaf subay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular nasıl yapılacak?

Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

(I) Türk vatandaşı olmak,



(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,



(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim

dışına çıkartma cezası almamış olmak.



(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı veya sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak...

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN