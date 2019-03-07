İlişkili Haberler Vatikan 2. Dünya Savaşı arşivlerini açıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu (TTK) uzmanlarından oluşan bir ekip, Papa'nın özel izniyle Vatikan Arşivi’ne girmeye hazırlanıyor.



Türk tarihçiler, 9’uncu yüzyıldan günümüze kadar geçen süreye ilişkin milyonlarca orijinal belgeyi mercek altına alacak.

"VATİKAN’IN KENDİSİNDEN BÜYÜK BİR TARİH ARŞİVİ VAR"



Konu hakkında Akşam gazetesine konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Prof. Dr. Refik Turan, "Vatikan arşivinde inceleme yapma süreci, bir önceki Vatikan Büyükelçimizin benimle temasa geçmesiyle başladı. TTK olarak biz de, heyetle Vatikan’ı ziyaret ettik. Bizi Kardinal karşıladı ve talebimizin, Papa’nın onayı ve Kardinaller Meclisi’nin kararıyla kabul edildiğini bildirdi. Vatikan dünyanın en küçük ülkesi olarak biliniyor. Ama Vatikan’ın kendisinden büyük bir tarih arşivi var. Belgelerin tasnif edildiği raflar için 'Uç uca eklense 87 kilometre eder' diyorlar. Vatikan bu zengin hazineyi herkese açmıyor" dedi.

"TARAMAYI ÜNİVERSİTELER YAPACAK"



Sondaj usulüyle çalışma yöntemine karar verdiklerini belirten Turan, "Tarihçi ve araştırmacılar ancak özel izinle arşive girebiliyorlar. Arşivde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin, orijinal tarihi belgeler bulunuyor. Sondaj usulüyle çalışma yöntemine karar verdik. Avrupa’nın Osmanlı’ya karşı Kutsal İttifak kararı alması, 2. Viyana Kuşatması ve Haçlı İttifakı ile Haçlı Seferleri’ne odaklanacağız. Vatikan arşivinde gerçekleşecek taramayı ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve üniversitelerle birlikte yürüteceğiz" dedi.



VİYANA KUŞATMASI’NIN HARİTASI DA VAR



Vatikan’ın arşivinde 1683 yılına ait 2. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlandığı “Türklerin Viyana Bozgunu” başlıklı harita ile dokümanlar ve 1571 yılına ait Türklere Karşı Kutsal İttifak konulu belgeler de yer alıyor. Haçlı İttifakı’nın İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasını yendiği yıl olan 1571’e ait el yazması belge de bulunuyor.