Türk ve Rus heyetleri bir kez daha bir araya geldi

Son dakika haberi! Ankara kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.Türk ve Rus heyetleri İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmek için, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede,,rejim güçlerinin Soçi Mutabakatı ile belirlenen alana yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi talebi Rus heyetine iletilecek.

Ayrıca, rejimin saldırılarını durdurması ve insani krizin önüne geçilmesi beklentileri de dile getirilecek. Türkiye ve Rusya arasında yapılan İdlib müzakerelerinin ilk ikisinden sonuç çıkmamıştı.