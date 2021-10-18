Türk Yoğun Bakım Derneği’nden korkutan açıklama: Yenilerini açmak zorunda kalıyoruz

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığı belirtti.

Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.

"VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde yüzde yüze yakın doluluk var.

Biz hekimler bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği’ne bütün Türkiye’deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"KURALLAR ÇİĞNENMEYE BAŞLANDI"



Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, “Maskeler bazı şehirlerde neredeyse hiç kullanılmıyor. Restoranlar, kafeler açıldıktan sonra kurallar biraz çiğnenmeye başlandı gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor" dedi.



"KISITLAMA VE KAPANMA BİR ÇÖZÜM DEĞİL"



Demirkıran, tekrar kapanmaya girmemek için daha duyarlı davranılması gerektiğini vurgulayarak kısıtlama ve kapanmanın yerine asıl çözümün tedbir olduğunun altını çizdi.



Demirkıran sözlerine şu şekilde devam etti:



"Okullar asla kapanmamalı, geleceğimizi karanlığa atamayız. O yüzden eğitimin devam etmesi için maske duyarlılığını, aşılanmayı önemsememiz lazım. Aşı karşıtlığını, hastalığa yakalanmayı istemek gibi görüyorum. Hastalık yüzünden yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldığımız ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. İlaç şu an çıktı görünüyor ancak epey yüksek bir para, geri ödemesi yok hiçbir sağlık sisteminde, umarım etkili olacaktır.”



"KIŞ AYLARINDA ARTIŞ OLACAKTIR"



Kış aylarında yaşanabilecek vaka artışlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, “Kış aylarında artış olacaktır çünkü dışarılardan içerilere girmeye başlayacağız. Açık kafelerden kapalı ortamlara, ev içinde daha çok olunması gibi durumlar bulaşıcılık ihtimalini artıracaktır. Gribal enfeksiyonlar geliştiği zaman bizi biraz zorlayabilecektir. O yüzden Sağlık Bakanlığı da şu anda grip aşısını ödemeye aldı ve onayladı” şeklinde konuştu.