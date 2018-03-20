İlişkili Haberler Ankara'da nükleer madde operasyonu

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen maddenin radyoaktif özellik göstermediği bildirildi.

Pursaklar ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği duyurulmuştu.

Radyoaktivite içeren kaliforniyum olduğu iddia edilen madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından incelendi.



Yapılan detaylı analiz sonucu maddenin radyoaktif özellik taşımayan, poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edildi.

İlk incelemeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir.



"RADYOAKTİF ÖZELLİK YOK"

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

Duruma ilişkin olarak ilgili Emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezinde detaylı analize tabi tutulmuştur.



KALİFORNİYUM DEĞİL

İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir.



Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."



KALİFORNİYUM NEDİR?



Kaliforniyum doğada bulunmayan, uranyumdan sonraki en büyük atom numaralı element. Radyoaktivite içeren kaliforniyum, en tehlikeli elementler arasında yer alıyor.



Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum, nükleer reaktörlerde ateşleyici, nötron kaynağı olarak kullanılıyor.



GRAMI 4 MİLYON DOLAR



Stratejik kullanımı nedeniyle üretimi limitli yapılan kaliforniyum, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor. Maddenin gramının değeri ise 4 milyon dolar.



ADI KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN



Kaliforniyum adını 9 Şubat 1950’de Amerikalı kimyagerler Gleen T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson ve Kenneth Street tarafından sentezlendiği Berkeley Kaliforniya Üniversitesi’nden alıyor.