Türkiye, Ayşenur öğretmeni anıyor

Henüz 3 aylık öğretmen olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan'ın hayalleri terör saldırısıyla yardım kaldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'a gözyaşlarıyla veda edildi. Geriye gözü yaşlı ailesi ve öğrencileri kaldı.

İlçeye bağlı, Etiler Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Ayşenur Alkan'ın öğrencileri, duygularını ve 24 Kasım Öğretmen Günü'nü için hazırlıklarını anlattı.

İLK ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLACAKTI

Öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, ilk öğretmenler gününü kutlayacak olan Ayşenur Alkan için sınıfı süsledi.

Ayşenur öğretmenin bir öğrencisi

''ONUN GİBİ BİR ÖĞRETMEN OLACAĞIM''



Şehit Alkan'ın öğrencilerinden Ümeyir Doğan, "Bana sınavlara hazırlanmam için ders kitapları veriyordu. Beni çok seviyordu. Sanki ailemiz yıkıldı. Ben normalde doktor olmak istiyordum ama artık öğretmen olacağım, öğretmenimin yarım kalan hayallerini tamamlayacağım. Onun gibi öğrenciler yetiştireceğim."

Öğrencisinin, Ayşenur öğretmen için çizdiği bir resim

''ŞİİR OKUR, SINIFI SÜSLERDİK''



24 Kasım Öğretmen Günü için öğretmenine resim çizdiğini anlatan Bozkurt, "Öğretmenin öldüğünü duyunca çok üzüldüm, çok ağladım. Ben 24 Kasım ile ilgili resim çizmiştim, öğretmenime verdim. O da panoya astı ve bana dedi 'çok iyi çizmişsin'. Biz onu çok sevmiştik. Öğretmenimiz olsaydı, yarın şiir okurduk, sınıfı süslerdik, beraber şarkı söyleyip oyun oynardık. Şimdi onu görsem 'Bizi bırakma, seni çok seviyoruz öğretmenim' derdim" ifadesini kullandı.



Fatmanur Bozkurt ise öğretmenine 24 Kasım Öğretmenler günü için şiir yazdığını ancak teslim edemediğini söyledi.

''BEN ÇOCUĞUMU YOKSULLUKLA BÜYÜTTÜM''



Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, yoklukla okutup yetiştirdiği kızının kendi parasını kazanıp yoksul ailelere destek olmayı hayal ettiğini anlattı.



Kızının hayallerini anlatan gözü yaşlı anne "Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi'' dedi.



Anne Alkan

''İŞİNİ SEVEREK YAPIYORDU''



Alkan, kızının okula yaklaşık 3 ay önce başladığını anlatarak, "Okula severek gidiyordu, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Tatilden sonra bugün ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha da göremedim." ifadelerini kullandı.