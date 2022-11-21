SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep Karkamış'a roketli terör saldırısı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar saat 11.00 sıralarında başladı. İlçeye toplamda 10 adet saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 okul ile iki ev isabet aldı. 5 yaşındaki Hasan Karataş ile 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetti.

5 AYLIK HAMİLE KADIN AĞIR YARALI

Daha önceden yaşamını yitirdiği belirtilen 5 aylık hamile kadının ise tedavisinin devam ettiği ancak durumunun kritik olduğu açıklandı.

İKİ BAKAN BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saldırının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Roketin isabet ettiği okul

Teröristlerin zamanda okulları da hedef aldığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:



"Tek okula intikal etmedi, okulun hemen bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu oldu ve oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir öğretmen kardeşimiz, 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ve yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti rahmana kavuştu, şehit oldu.



Yine aynı evde, aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık gebeydi, maalesef o da karnından ağır bir yara aldı. İlk anda bir eks bilgisi, ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe ve dualarımız onunla birlikte. Çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bilgi geldi, onu da yaşatmaya çalışıyorlar. 5 aylık bebeği de sağlık görevlilerimiz o dakikadan itibaren yaşatmaya çalışıyorlar. O bebek de inşallah hayata tutunur, bütün duamız onlarla birlikte."

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu hafta Karkamış'taki bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

TSK'DAN KARŞILIK



TSK da angajman kuralları gereği saldırılara karşılık verdi. Sınır birliklerinden terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Bölgedeki İHA'lar da hedef tespit çalışması yapıyor.

MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI



Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Twitter'dan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Polat, saldırıda ölen öğrencinin yeğeni Hasan Karataş olduğunu söyledi.



Milletvekili Polat paylaşımında, "Yüreğimiz yanıyor.



Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.



TERÖRE LANET OLSUN" ifadelerini kullandı.

Yüreğimiz yanıyor.



Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.



TERÖRE LANET OLSUN. pic.twitter.com/4lv5xfB8zU — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 21, 2022

DÜN DE SALDIRI YAPILMIŞTI

İlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.

ABD'DEN KINAMA GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği terör saldırısının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Büyükelçilik, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU