Türkiye bu yaz "kavrulacak"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini göre, geçen nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan ayı oldu. Uzmanlar, önümüzdeki yaz dönemi için "Çok sıcak bir yaz kapıda. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda." uyarısında bulundu.

Türkiye bu yaz "kavrulacak"

Dünya, geçen ilk kez bütün bir yılı ortalamanın bir buçuk derece üstünde sıcaklıkla geçirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla 2024 Nisan ayının 'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Türkiye bu yaz "kavrulacak" - 1

Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı 'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda." diye uyardı.

Türkiye bu yaz "kavrulacak" - 2

KIPKIRMIZI GEZEGEN

Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı:

“Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü. 3 ay için de (mayıs-haziran-temmuz) aynı öngörü devam ediyor. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

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