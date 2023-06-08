Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor

Cumhuriyet Halk Partisi () listelerinden milletvekili seçilen Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı , partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını bildirdi. 

Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi parti meclisi toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." dedi

TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." diyen Sarıgül, CHP Genel Başkanı 'nun, TDP'nin CHP ile birleşmesi talebinin bugün Parti Meclisi'nde (PM) görüşüldüğünü ve oy çokluğu ile kabul edildiğini aktardı.

Sarıgül, "TDP ile CHP'nin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır." dedi. 

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