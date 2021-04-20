Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimi görevden uzaklaştırıldı





İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür'' denildi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yöneticilerinin açıklamaları üzerine 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirildiğini bildiren bakanlık bu kapsamda; dernek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

