Türkiye Taşkömürü Kurumu, 30 nitelikli işçi alımı yapacak (TTK işçi alımı başvuru şartları)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 30 nitelikli eleman alımı yapılacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması, 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR



KAYNAK İŞÇİSİ

MEKANİZASYON VE PRES İŞÇİSİ

TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ

AĞAÇ İŞLERİ İŞÇİSİ

ELEKTRİK

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