Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 saatte metrekareye düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekoru kırıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde bin 131 metre rakımlı tepede kurulu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilogram yağış düştü.



Genel Müdürlük tarafından 17 Aralık'ta ölçülen 24 saatlik toplam yağış miktarı olan 490,8 kilogram değeri bugüne kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu. Bu rakam, 1992'de Marmaris'te kaydedilen 466 kilogramlık 24 saatlik günlük toplam yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi.

