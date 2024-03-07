Türkiye'de ilk | İstanbul Havalimanı'nda "terapi köpekleri" görev başında

"EĞİTİMLER YAVRULUK ZAMANLARINDA BAŞLIYOR"



Veteriner hekim Volkan Arslan da köpeklerin bu görev için belli eğitim sürecinden geçirildiklerini anlattı.



Halihazırda 5 köpeğin eğitimden başarıyla geçtiği bilgisini veren Arslan, köpeklere yavruyken eğitim verilmeye başlandığını, eğitim almaya devam eden 4 yavru köpeğin daha bulunduğunu aktardı.



Arslan, eğitmenlerin de eğitimden geçip sertifikalarını aldıklarını söyledi.



Köpeklerin eğitim sürecinde de yolculardan olumlu tepkiler aldıklarına işaret eden Arslan, hayvanların sağlığına dikkat ettiklerini, bunun için aylık ve haftalık programların olduğunu belirtti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEMİŞTİM"



Yolculardan Yunus Kızılaslan ise uygulamadan memnun kaldığını dile getirerek, "Çok güzel bir uygulama, devamını istiyoruz. Eğitimli olmaları çok hoş." dedi.



Çinli yolcu Xi Yuki de terapi köpeklerini çok beğendiğini ifade etti.



Projenin faydalı olacağını düşündüğünü anlatan Xi, "Köpekleri ve hayvanları çok seviyorum. Onları burada gördüğüm için çok mutluyum. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim." diye konuştu.

