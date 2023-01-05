Türkiye'de son 52 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Aralık ayı sıcaklık ortalaması verileri açıklandı. Açıklamada 1991-2020 dönemi aralık ayı sıcaklık ortalamasının 4,8 santigrat derece olduğu belirtildi.

"2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 santigrat derece artış göstererek 8 santigrat derece olarak gerçekleşmiştir" denilen açıklamada bu değerin, 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği olduğu vurgulandı.

Öte yandan, aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandığı 2'nci aralık ayı 7,8 santigrat derece ile 2010 yılında yaşandığı hatırlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz; kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

"7 BÖLGEDE SICAKLIK ORTALAMASI YÜKSELDİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgeler düzeyinde 2022 Aralık ayı sıcaklıkları 1991-2020 dönemlerine göre değerlendirdi.

Yapılan karşılaştırma sonucunda; Marmara Bölgesi ortalaması 7,0 santigratderece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10,3 santigrat derece olarak ölçüldü. Ege Bölgesi ortalaması 7,9 santigrat derece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi ortalaması 9,1 santigrat derece iken 11,8 santigrat dereceye, İç Anadolu Bölgesi ortalaması 1,4 santigrat derece 4,6 santigrat dereceye çıktı.

Karadeniz Bölgesi’nde ise ortalama sıcaklık 4,8 santigrat derece iken 7,8 santigrat dereceye, Doğu Anadolu Bölgesi ortalaması 1,5 santigrat derecede iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 2,4 santigrat derece olarak belirlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise durum değişmedi, sıcaklık ortalaması 6,4 santigrat derece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri ise 9,2 santigrat derece olarak ölçüldü.

