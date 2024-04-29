Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Şahin (38), hayatını kaybetti.

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi.

Keçeci istikametinden ilçe merkezine ilerleyen Alper Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Sefer Korkmaz yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alper Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Alper Şahin’in cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü Sefer Korkmaz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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