Türkiye'de sürü bağışıklığı: Günde 800 bin doz aşı yapılmalı

Türkiye'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam 29 milyon 500 bin 747 doz aşı yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, toplumsal bağışıklık için günde 800 bin doz aşı yapılması gerektiğini söyledi.

NTV Haber 03.06.2021 - 09:25

Türkiye'de sürü bağışıklığı: Günde 800 bin doz aşı yapılmalı

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplumsal bağışıklığı sağlamak adına, aşılama hızı büyük önem arz ediyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın, "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yayımladığı verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665'e ulaştı. Böylece ülkede toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

"GÜNDE 800 BİN DOZ AŞILAMA YAPILMALI"

Türkiye'de ki aşılamaya ilişkin açıklamada bulunan Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'de bağışıklık için günde 800 bin doz aşılama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Unutmaz, virüsle yarış halinde olduğumuzu ve rahavetin eskiye dönüş anlamına geleceğini söyledi.

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