Türkiye'de tam saha pres: Denetimler arttı, meydanlar sessiz kaldı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokaklardaki kalabalık görüntüleri ve vakaların 63 bini aşması, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Pandeminin ilk dönemlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarındaki yoğun denetim, bakanlığın talimatıyla geri geldi. Özellikle İstanbul’da polis ve jandarma ekipleri adeta tam saha pres yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde normal zamanları aratmayan İstiklal Caddesi polisin ilk hedefiydi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polisler, gelen herkesin kimliğini, pasaportunu kontrol etti. Türkiye’de oturma izni olan yabancılar ve pasaportu yanında olmayanlar hakkında tutanak tutuldu. Cadde boyunca devriye görevinde bulunan polisler de herkesi maske ve mesafe konusunda uyardı.



‘HES’SİZ KUŞ UÇURTULMADI



İstanbul’da hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma denetim yaptı. 21’i sabit 379 noktada denetim, 41 ayrı noktada ise yasağı araçlarıyla delenlere karşı trafik denetimi yapıldı. Özellikle toplu taşıma araçları ve şehirler arası otobüslerde HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrolleri oldu. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat edenler salgına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Jandarma denetleme yaptığı bölgelerde yolculara temizlik kitleri dağıttı.



TÜRKİYE GENELİNDE...



Sadece İstanbul değil Türkiye’nin dört bir yanında da denetimler sıkı tutuldu. Ankara ve İzmir’de de sokaklar boş kaldı. Sakarya’nın en işlek yerleri olan Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar Meydanları’nda sessizlik hakimdi. Zonguldak’ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı sessizliğe büründü. Turizm kenti Antalya’da da plajların tadını sadece turistler çıkardı.



BU KEZ BOŞ KALDI



Polisin önlemleri İstiklal Caddesi’nde işe yaradı. Geçtiğimiz hafta normal günleri aratmayan, turistlerin maskesiz dolaştığı görüntüler bu hafta yoktu. Cadde neredeyse boş kalırken, yürüyen herkesin maskeleri takılıydı. Polis yolda yürüyerek yemek yiyenleri de uyardı. Maskesizlere ise ceza yazıldı. Fas’tan geldiğini söyleyen bir turist, “Bugün geldim. Maske kuralı olduğunu bilmiyordum” dese de ceza yemekten kurtulamadı.



SAHİLLER VE PARKLAR SESSİZDİ



Dün yoğun denetimler etkisini gösterdi, İstanbul Boğazı’ndaki sahiller ve kent genelindeki parklar boş kaldı.



SOYLU’DAN SERT UYARI: TURİST KILIĞINDA GEZENLERE ACIMAM



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs rakamlarında başı çeken İstanbul’da salgınla mücadele toplantısı düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra 39 ilçenin kaymakamları, polis müdürleri ile jandarma ve sahil güvenlik komutanları da toplantıdaydı. Önlemlerin sıkı tutulması talimatı veren Soylu, şu uyarılarda bulundu: “Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergâhla sınırlıdır. ‘Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim’ deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, bakkala-markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmeyin.



"İKAMETİNİ İPTAL EDERİM"



Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; ikamet sahibi olan da pasaportunu gösteriyor. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabi olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye turist kılığında, bunu istismar edeceksiniz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz.”

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