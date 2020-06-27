Türkiye'den Brezilya'ya maske desteği

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.



Açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesi'ne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.



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