Türkiye'den Brezilya'ya maske desteği

Türkiye, dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımında bulundu.

Anadolu Ajansı 27.06.2020 - 06:39

Türkiye'den Brezilya'ya maske desteği

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Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesi'ne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.

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