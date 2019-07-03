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Libya'da General Hafter'e bağlı güçlerin kaçak göçmenleri vurmasına Türkiye'den tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.
Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı uçaklar başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 40'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.