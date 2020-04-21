Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Vatandaşların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, araç kullanımını büyük oranda düşürdü. İnsanların evde kalması havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye'de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı.

EN FAZLA HAVA KİRLİLİĞİ AZALMASI KAHRAMANMARAŞ'TA



Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti.

16 Mart'tan sonra hava kirliliği Kahramanmaraş'ta yüzde 60, Şanlıurfa'da 58, Hatay'ta yüzde 55, Van'da yüzde 53 ve Erzurum ile Eskişehir'de yüzde 51 azaldı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN AZ DEĞİŞTİĞİ İLLER İZMİR, MUĞLA VE TEKİRDAĞ



Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 3 geriledi.

HAVA KİRLİLİĞİ İSTANBUL'DA YÜZDE 11 AZALDI



Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı. Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde hava kirliliği başkent Ankara'da yüzde 27, Bursa'da yüzde 37, Antalya'da yüzde 28 ve Adana'da yüzde 46 azalarak kayıtlara geçti.

''TÜM DÜNYADA HAVA KALİTESİ ARTIYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ortaya çıktıktan sonra 29 büyükşehirde hava kirliğinin azaldığını belirtti.



Corona virüsle mücadelenin hava kirliğinin azalmasında etkili olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti:



"İnsanlar salgınla mücadele kapsamında evlerinden çıkmamaktadır. Alınan önlemler nedeniyle insanlar martın ikinci haftasından beri evlerinde kalıyor. Bu da havayı kirleten faktörleri azaltıyor, hava kirliliğinin azalmasına neden oluyor. Corona virüsle mücadele insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirletici emisyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada hava kalitesi artmaktadır. Hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar konusunda tüm dünyada farkındalık ve duyarlılık oluşturulması ve salgın hastalık sonrasında da hava kalitesinin iyi olması için küresel çaba gösterilmesi beklenilmektedir."



''HAVA KALİTESİNİN İYİ OLMASI VİRÜSLE MÜCADELEDE LEHİMİZE''

Toros, corona virüsün bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunun altını çizerek, "İnsanların soluduğu havanın kalitesi de solunum sistemlerimizin iyi çalışmasını etkiler. Dolayısıyla, soluduğumuz havanın kaliteli olması sağlığımız için önem arz etmektedir. Hava kalitesinin iyi olması corona virüsle mücadelede lehimize savaşmasına ve bizim safımızda yer almasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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