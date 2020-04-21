Hava kirliliği ölümü artırıyor mu? (Corona virüs istatistiği)
Dünya çapında 170 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüs konusunda dikkat çekici bir istatistik yayınlandı. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'daki ölümlerin yüzde 80'inin hava kirliliğinin yoğun olduğu 5 bölgede gerçekleştiği belirtildi. Bilim insanları hava kirliliğinin corona virüs ölüm oranlarını artırdığını düşünüyor.
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NTV 21.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:55
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