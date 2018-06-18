Çiftlik Bank skandalının yankıları sürerken, batan son ‘titan saadet zinciri’ne ilişkin haber Eskişehir’den geldi.

"Yerli kripto para Turcoin'in yaratıcısı ise diğer ortakları tarafından kandırıldığını iddia ediyor.



Sistemin, yakın zamana kadar 'kusursuz' çalıştığı ancak Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrasında işlerin karıştığı belirtiliyor.



Bankaların, bakanlık incelemesine paralel, hesapları bloke ettiği ve ödemelerin aksadığı söylenirken, bu nedenle sistemin tıkandığı ifade ediliyor.

Hipper şirketi, Turcoin'le bin 500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat ediyordu.



Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920-3 bin 285 lira arasında bir kazanç verileceği belirtiliyordu.



Habere göre, alacaklılar, hakkında soruşturma yürütülen ve sisteme yüklü miktarda para toplayan Hipper'in diğer lider kadrosu ve yöneticilerine ulaşamıyor.

