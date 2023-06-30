Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.



Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.



MURAT KARAGÖZ KİMDİR?



1967 İstanbul doğumlu olan Büyükelçi Karagöz, İstanbul Erkek Lisesi’nden 1985, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuş ve City University of New York’a bağlı Graduate Center’da Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır.



Karagöz, diplomasi mesleğine 1989 yılında adım atmış, 15 Mart 2023 tarihinde Portekiz’deki Lizbon Büyükelçiliği'nde göreve başlamıştı. Çeşitli ülkelerde diplomasi görevlerinde bulunan, Almanca ve İngilizce bilen Büyükelçi Karagöz, 1 çocuk babasıydı.

