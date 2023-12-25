Türkşeker personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Türkşeker'e 214 sözleşmeli personel alınacak. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 214 personel istihdam edilecek. Yakın zaman önce başlayan başvuru süreci için artık son günler. Peki, Türkşeker personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Türkşeker personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Şeker Fabrikaları'nın merkez ve taşra teşkilatı görevlendirmek üzere 214 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı alım yapılacak kadro bilgisini ve başvuru sürecinin ayrıntılarını paylaştı. 2023/2 merkezi yerleştirmeleri ile 214 sözleşmeli personel TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilecek.

BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS 2023/2 tercih ekranı üzerinden başvurular alınacak.

20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayan tercihler 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Tarım teknikeri:67
Memur (Önlisans):61
Memur (Lise):33
Memur (Lisans):15
Bilgisayar Mühendisi:7
Kimya Mühendisi:6
Bilgisayar Teknikeri:5
Makine Mühendisi:4
Kimya Mühendisi:4
Avukat:3
Elektrik Mühendisi:2
İnşaat Mühendisi:2
Ziraat Mühendisi:2
Endüstriyel Tasarım Mühendisi:2
Çevre Mühendisi:1

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