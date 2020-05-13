Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir terörist ölü, turuncu kategoride aranan bir terörist de sağ ele geçirildi.

Anadolu Ajansı 13.05.2020 - 16:51 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 17:16

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Operasyonda bir terörist ölü, bir terörist de sağ olarak ele geçirildi.

TURUNCU LİSTE'DE ARANIYORDU

Sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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