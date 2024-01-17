Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurmuştu. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Tuva Cihangir Atasever hakkında bilgiler...

TUVA CİHANGİR ATASEVER ?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD’de devam ediyor.

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