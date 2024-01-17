Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Tuva Cihangir Atasever hakkında bilgiler...



TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?



Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.



Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.



Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.



Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD’de devam ediyor.