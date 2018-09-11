İstanbul'da Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede bulunan av malzemeleri satılan bir işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede yapılan hazırlık sonrası ekipler tarafından işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamına çok sayıda ruhsatsız silah ile yine ruhsatsız olduğu belirlenen kuru sıkı tabancalar, çok sayıda mermi, şarjör ve havai fişek ele geçirildi.



Söz konusu işyeri sahibinin daha önce polislikten ihraç edilen ve bazı suçlardan kaydı bulunan Fatih G. olduğu anlaşılırken, şüpheli gözaltına alındı.