Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Faciadan dönüldü

İstanbul'da büyük bir tren kazasının eşiğinden dönüldü. Adapazarı-Pendik seferini yapan yolcu treni, Tuzla'da tersane istasyonunda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e hızını düşürerek temas etti. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı ve 3 kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 08.09.2021 - 10:04 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 10:27

Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Faciadan dönüldü

İstanbul Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

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