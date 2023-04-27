Tuzla'da kazaya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerine, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İki kazada 2'si itfaiye eri toplam 7 kişi yaralandı.

Tuzla'da kazaya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden otomobil, Akfırat mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yaralanan bir kişiyi ambulansa alırken, itfaiye ekipleri de kanala düşen aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen otomobil, dubalarla çevrili kaza mahalline girerek önce ambulansa ardından da itfaiye aracına çarptı.

Kazada söz konusu araçta bulunan 4 kişi ile olay yerinde görev yapan 2 itfaiye eri yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen takviye ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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