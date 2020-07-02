Uçakta corona virüs paniği

Diyarbakır-Ankara seferi yapan yolcu uçağında corona virüs paniği yaşandı. Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişi, corona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

İHA 02.07.2020 - 14:07 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 14:12

Uçakta corona virüs paniği

İlişkili Haberler

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

1 Temmuz 2020 Türkiye corona virüs tablosu: 19 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1192

1 Temmuz 2020 Türkiye corona virüs tablosu: 19 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1192

Virüs avcıları NTV yayınına konuk oldu: Filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?

Virüs avcıları NTV yayınına konuk oldu: Filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?

Filyasyon nedir? Türkiye'de filyasyon uygulaması nasıl yapılıyor?

Filyasyon nedir? Türkiye'de filyasyon uygulaması nasıl yapılıyor?

Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanı'ndan saat 11.10’da havalandı.

BİR YOLCU FENALAŞTI, DURUM ANKARA'YA BİLDİRİLDİ

Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanı'na bildirdi. Havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

HAVALİMANINDA FİLYASYON EKİPLERİ KARŞILADI

Uçağın Ankara'ya iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı.

VİRÜS TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLEN YOLCU KARANTİNADA

Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçakta bekletilirken, corona virüs taşıdığı düşünülen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

VİDEO: CORONA VİRÜSÜN AYIRDIĞI 90 YAŞINDAKİ ÇİFT BULUŞTU (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...