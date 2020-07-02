Uçakta corona virüs paniği

İHA 02.07.2020 - 14:07 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 14:12
Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanı'ndan saat 11.10’da havalandı.
BİR YOLCU FENALAŞTI, DURUM ANKARA'YA BİLDİRİLDİ
Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanı'na bildirdi. Havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.
HAVALİMANINDA FİLYASYON EKİPLERİ KARŞILADI
Uçağın Ankara'ya iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı.
VİRÜS TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLEN YOLCU KARANTİNADA
Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçakta bekletilirken, corona virüs taşıdığı düşünülen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.
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