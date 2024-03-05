UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi 6 Mart'ta başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 1 maçla başlayacak. Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

6 Mart Çarşamba:

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

7 Mart Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

23.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

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