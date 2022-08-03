Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: Razoni gemisinde denetim tamamlandı

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında dün Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirledi.

27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni'de BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den oluşan heyetin yaptığı denetim tamamlandı. Denetimin sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Verilecek onayın ardından gemi yoluna devam edecek.

Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması hedefleniyor.

Denetim ekibi gemiye çıkarken

NASIL BİR DENETİM OLACAK?

Süreç bundan sonraki gemiler için de bu şekilde işleyecek.

Müşterek Koordinasyon Merkezi heyeti, gemilerin ambarlarına bakacak. Yükün dışında başka bir şey var mı, yok mu kontrol edecek. Mürettabat haricinde yolcu olup, olmadığı incelenecek. Geminin ilerlemesine dair bir sorun yoksa, tutanakla imza ve kayıt altına alınacak ve geçişe izin verilecek.

Bir anlamda test olacak bu ilk denetimin sonunda eğer her şey yolunda giderse, 16 gemi Ukrayna limanlarından çıkmaya hazır.

SEVKİYAT ŞİMDİLİK GÜNDE 3 GEMİ İLE SINIRLI



Ukrayna Altyapı Bakanlığı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.

Razoni adlı gemi pazartesi sabahı Ukrayna'nın Odessa Lİmanı'ndan yola çıkmıştı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK



Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.



TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK



Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.





Tahıl sevkiyatı Ukrayna'nın güneyindeki üç limdan yapılacak: Chornomorsk, Odessa ve Pivdennyi.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.