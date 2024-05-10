Baba ve oğlunun ahırda çıkan tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Eskişehir'de Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'taki ahırda, G.K. ile oğlu Yakup Kart (29) arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı.



OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



Tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla baba G.K., oğlu Yakup K.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakup K., hayatını kaybetti.



