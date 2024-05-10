Baba ve oğlunun ahırda çıkan tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Eskişehir'de bir şahıs, hayvan bakımıyla ilgili çıkan bir tartışma sonucu 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Baba ve oğlunun ahırda çıkan tartışması kanlı bitti: 1 ölü

'de Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'taki ahırda, G.K. ile oğlu Yakup Kart (29) arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla baba G.K., oğlu Yakup K.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakup K., hayatını kaybetti.


Baba ve oğlunun ahırda çıkan tartışması kanlı bitti: 1 ölü - 1

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine ilk önce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro ekipleri geldi. Burada babayı gözaltına alan ekipler, suç aletini de ele geçirdi. Ardından olay yerinin jandarma bölgesi olması dolayısıyla baba G.K., jandarma ekiplerine teslim edildi.

ANNE EVİN ÖNÜNDEN KALKAMADI

Eşinin oğlunu bıçaklaması sonrasında evin önüne yığılan anne ekiplerin tüm çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kalkamadı. Acılı anne dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerine gelen yakınları ve komşuları anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Jandarma Asayiş Timleri olayla ilgili çalışma başlatırken, gözaltına alınan baba G.K.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...