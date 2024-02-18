Uludağ'da panik | Telesiyejde asılı kaldı

İnmek istemesiyle birlikte boşluğa gelen telesiyejde asılı kalan genç, asılı kaldı.



Kısa süreliğine telesiyeji durduran çalışanlar, genci kurtarmak için geriye doğru hareket ettirmeye çalıştı.



Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, asılı kalan genç, çalışanların da yardımı ile filenin üzerine indi.