Ulusal yas (milli yas) nedir? Ulusal yas ilan edilince ne olur, en son yas ne zaman ilan edildi?

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı füze saldırısı sonrası Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edilecek. Milli yas (ulusal yas) ilan edilecek olmasının ardından, milli yas hakkında araştırmalar başladı. Milli yasın ne anlama geldiği ve hangi durumlarda milli yas ilan edildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.