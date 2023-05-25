Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla aradıkları kişilere kendilerini Avusturya, Almanya ve İsviçre'de görevli savcı, polis ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan uluslararası şebeke çökertildi. Toplam 5 ilde 12 kişinin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin 850 bin euro (18 milyon lira) vurgun yaptıkları öğrenildi.

Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 gözaltı

'da Mali Şube Müdürlüğü, uluslararası düzeyde bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Aralarında Türk ve yabancı uyrukluların bulunduğu şebekenin, 2012-2013 yılları arasında İstanbul’un farklı ilçelerinde çağrı merkezi kurarak Avusturya ve Almanya’da yaşayan yaşlı kişileri telefonla dolandırdığı belirlendi.

Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 gözaltı - 1

18 MİLYON LİRALIK VURGUN

İyi derecede Almanca konuşabilen, kendilerini yurt dışında görevli savcı, polis, avukat ve noter olarak tanıtıp, toplam 850 bin euro (18 milyon lira) dolandıran şebekeye baskın düzenlendi.

12 GÖZALTI

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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