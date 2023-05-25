Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 gözaltı

18 MİLYON LİRALIK VURGUN



İyi derecede Almanca konuşabilen, kendilerini yurt dışında görevli savcı, polis, avukat ve noter olarak tanıtıp, toplam 850 bin euro (18 milyon lira) dolandıran şebekeye baskın düzenlendi.



12 GÖZALTI



İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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