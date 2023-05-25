Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 12 gözaltı

İstanbul'da Mali Şube Müdürlüğü, uluslararası düzeyde bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti.
Aralarında Türk ve yabancı uyrukluların bulunduğu şebekenin, 2012-2013 yılları arasında İstanbul’un farklı ilçelerinde çağrı merkezi kurarak Avusturya ve Almanya’da yaşayan yaşlı kişileri telefonla dolandırdığı belirlendi.
18 MİLYON LİRALIK VURGUN
İyi derecede Almanca konuşabilen, kendilerini yurt dışında görevli savcı, polis, avukat ve noter olarak tanıtıp, toplam 850 bin euro (18 milyon lira) dolandıran şebekeye baskın düzenlendi.
12 GÖZALTI
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.