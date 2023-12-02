Ümit Özdağ hakkında soruşturma

Ümit Özdağ hakkında Suriyeli sığınmacılara yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, soruşturma kararına şu ifadelerle tepki gösterdi:

''Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız."