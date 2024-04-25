Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah Büke, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Görevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke’nin acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesinde yaşayan annesi Nuran Büke ve babası Erdal Büke'ye Ereğli İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli ilçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Fahrettin Esfet tarafından verildi.
Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
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