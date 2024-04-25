Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah Büke, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.