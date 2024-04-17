Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı

Dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kampüs içindeki tenis kortlarının olduğu alanda, iki grup arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Sağlık ekipleri de müdahale için çağrıldı.

Olay neticesinde 4 kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alındı. Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.