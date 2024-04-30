175 milyonluk cin vurgunu! "Sende ölüm büyüsü var"

Olay Almanya'nın Münih şehrinde yaşandı. İnşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı.



"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı. Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü" yapmış diyen Serkan Ö.'den etkilenen N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.



TÜM AİLE BİLGİLERİNİ ÖĞRENDİ



İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.



175 MİLYON EURO DOLANDIRDI



Talihsiz kadına yeni bir telefon veren ve tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını isteyen Serkan Ö. iddiaya göre "artık sana iyilikte kötülükte benden" diyerek genç kadını ölümle tehdit ederek sürekli para istedi. 6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 175 milyon euroya yakın para aktardı.

