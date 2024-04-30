175 milyonluk cin vurgunu! "Sende ölüm büyüsü var"

Almanya'da işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö. kendisini kahin gibi tanıtarak "Sende ölüm büyüsü var" dediği kadının önce en mahrem aile bilgilerini ulaştı, ardından "cin çıkarma" bahanesiyle 175 milyon lirasını dolandırdı.

175 milyonluk cin vurgunu! "Sende ölüm büyüsü var"

Olay 'nın Münih şehrinde yaşandı.

İnşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı. Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü" yapmış diyen Serkan Ö.'den etkilenen N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.

175 milyonluk cin vurgunu! "Sende ölüm büyüsü var" - 1

TÜM AİLE BİLGİLERİNİ ÖĞRENDİ

İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.

175 MİLYON EURO DOLANDIRDI

Talihsiz kadına yeni bir telefon veren ve tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını isteyen Serkan Ö. iddiaya göre "artık sana iyilikte kötülükte benden" diyerek genç kadını ölümle tehdit ederek sürekli para istedi. 6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 175 milyon euroya yakın para aktardı.

175 milyonluk cin vurgunu! "Sende ölüm büyüsü var" - 2

"SULARI İÇMEDİ, YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATTI"

Geçtiğimiz yıl Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini istese öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan N. B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı. Kendisini daha iyi hisseden N.B., Serkan Ö.'den şüphelenerek yaşadıklarını ailesine anlattı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 62 kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. 7 yıl hapis cezası verilmesine karşın, duruşmanın ikinci gününe katılmayan Serkan Ö.'nün eşi ile birlikte 'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.

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