Üniversite öğrencisine minibüste tecavüz girişimi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırıda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi.

Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nin yanına gelip, tecavüz etmeye kalkıştı.

Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı.



Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.



30 SUÇ KAYDI VAR



Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.