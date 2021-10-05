Üniversiteli Ali Sinan Cirit'in ölümüyle ilgili soruşturma

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi diş hekimliği öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19), üniversite yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan 7 metre derinliğindeki temel çukuruna düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır" denildi.



Olayla ilgili üniversitenin MOBESE sisteminden alınan tüm kamera görüntülerinin adli ve idari mercilerle paylaşıldığı da belirtildi.

19 yaşındaki Ali Sinan Çirit, yerleşke içinde kaldığı yurda giderken inşaat çukuruna düşüp hayatını kaybetmişti.