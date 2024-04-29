Üniversiteli Zeliha'yı kamyonet ezdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteli Zeliha'yı kamyonet ezdi

'de bir üniversite öğrencisi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş (24) bisikletiyle dolaşmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine gitti.

Sezai Ç. (65) idaresindeki kamyonet, Kocadere köyü yakınlarında seyir halindeki Zeliha Güneş'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan ÇOMÜ öğrencisi Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeliha Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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