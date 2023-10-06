Ünlü şarkıcının konserinde kafasına demir düştü | Duyma yetisini kaybeden kadın tazminat davası açtı

"FİŞEK DEMİRLE BİRLİKTE KAFAMA DÜŞÜYOR"



Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Selin Gül, "Maalesef o akşam havai fişek patlatıldığı sırada; havai fişeğin bağlı olduğu demirle birlikte havai fişek aynı anda kafama düşüyor, kafamdan arkamdaki bayana sekiyor. Benim alnıma, kafama dikiş atıldı. Burada gördüğünüz üzere yanıklar var hala geçmedi." dedi.



Olayında ardından üç ay geçtiğini ancak yaraların iz olarak kaldığını ifade eden Gül, daha sonrasında da kulağında yüzde 65 duyma kaybı oluştuğunu dile getirdi.



"KENDİMİZİ KARGA TULUMBA HASTANEYE GÖTÜRTEBİLDİK"



Yaşanan kazaya rağmen konserin durmadığını ve görevlilerden yardım alamadıklarını dile getiren Gül, "Zaten, görüntülerde mevcuttur. Konser durmadığı gibi arkadan seyirciler arasında bağıranlar, işte ambulansın arka tarafta olduğunu söylediler. Koşturarak kendi imkanlarımızla ambulansa gittik. Ambulansa gittiğimizde kapalıydı, izlemeye gitmiş. Maalesef ambulanstaki görevliler zaten döndüklerinde de stajyerlerdi yeterli değillerdi, ilk yardım bilgileri eksikti. Kendimiz müdahale ederek karga tulumba şekilde kendimizi hastaneye götürtebildik." dedi.



Beyin kanaması riskine olduğunu dile getiren Gül, "Diğer bayanın da eli parçalanmıştı ve buna rağmen ikimiz aynı ambulansla doldurulup ve oturtularak götürüldük, hiçbir ekipman, hiçbir boyunluk takılmadan. Hastanede kafama dikiş atıldı diğer bayanın eline dikiş atıldı." şeklinde konuştu.



"DARBEYE BAĞLI YÜZDE 65 DUYMA KAYBIM OLDUĞU SÖYLENDİ"



Bu süreçte ilk müdahalede duyma kaybının olduğunun anlaşılmadığını ifade eden Gül, "Ertesi gün uykusuz kaldım. 24 saat uyumamam gerektiği söylendi, beyin kanaması riskinden dolayı. Ve insanların söylediklerini anlamamaya başladım. Duyamadım, herkes 'Bir şey mi oldu duyamıyorsun' diyordu." dedi.



Doktorun kendisini işitme testine aldığını ve yüzde 65 sol kulağında darbeye bağlı olarak bir duyma kaybı olduğunu dile getirdiğini anlatan Gül, "Maalesef, bunun üzerine yoğun bir şekilde kortizon tedavisi gördüm ve kortizon tedavisinin sonunda 9 buçuk kilo aldım. Bunun yüzünden de mesleki itibar kaybı yaşıyorum. Çünkü, ben bir spor eğitmeniyim. Hiçbir şekilde tedavi kulağıma yardımcı olmadı ve ameliyat olmak zorundayım. Fakat ameliyat ücretleri çok yüksek. Ameliyat olduktan sonra da hiçbir şekilde duymada kaybolmanın geri gelip gelmeyeceği garanti değil. Doktor bunun sözünü veremiyor." diye konuştu.



Gül, şöyle devam etti:



"Bu süreçte hiçbir şekilde, İBB Kültür A.Ş.'den yani orayı kiraya veren, oradan sorumlu olan, ev sahibinden ve organizasyonu yapan şirketin sahibi Oytun Alatay'dan, Göksel Hanım'ın ekibinden hiç kimseden hiçbir şekilde yardım görmedim. Üstüne ilk olarak Taksim Acıbadem Hastanesi'ne götürüldüğümüz; hastanede yapılan işlemlerden dolayı evime para ödenmezse işlem yapılacağına dair, kağıt geldi. İcra kağıdı geldi, bunu da yaşadım. Kulağımda darbeden dolayı kemikçik yer değiştirmiş. Bu yüzden yüzde 65 bir duyma kaybına sahibim."



"HAVAİ FİŞEK GÖKSEL HANIM'IN ÖZEL İSTEĞİYMİŞ"



Gül, "Ben zorla hastane vasıtasıyla şirketin avukatına ulaştım. Kendisi defalarca sağlık konularında yardımcı olacaklarını, ücretlerini ödeyeceklerini belirttiler. Fakat hiçbir ödeme yapılmadı. Maalesef, hiçbir şekilde sözler tutulmadı. İBB Kültür A.Ş tarafından hiçbir yetkili tarafından aranmadım. Çünkü, kendileri sorumlunun organizasyon şirketi olduğunu söylüyor. Organizasyon şirketinin avukatı da Göksel Hanım'ın özel isteği olduğunu, havai fişeğin yasak olduğunu bildiği halde kendisinin özel isteği olduğunu belirtiyor. Yani şöyle bir döngü var. İBB Kültür A.Ş organizasyon şirketine, organizasyon şirketi Göksel Hanım'a atıyor. Maalesef böyle bir döngü var. Ortada ben mağdur durumdayım." ifadelerini kullandı.



"ÜSTÜ KAPATILDI, TEHDİT EDİLDİM"



"Bir kazadır oldu denerek üstü kapatıldı." diyerek kendisinin ve arkadaşının tehdil edildiğini iddia eden Gül, "TV ya da magazine, bir yere konuşmaya devam edersem, mesleki olarak kötüye gideceğim hakkında; Göksel Hanım'ın ekibinden menajeri tarafından tehdit edildim." dedi.



Organizasyon şirketi ise iddialarla ilgili açıklama yapılmazken, İBB Kültür A.Ş. konser alanındaki sorumluluğun, alanın kiralandığı organizasyon şirketlerinde bulunduğunu belirtti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin