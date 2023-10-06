Ünye’de motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Ünye’de yaşayan Necati Balcı, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



İşe gitmek için evinden çıkan Balcı, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necati Balcı, ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı’nın ameliyata alındığı öğrenildi.



Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlattı.