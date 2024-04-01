Uşak Seçim Sonuçları 2024: Uşak Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Uşak İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım (d. 1969, Uşak), iş insanı, siyasetçi ve 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. 25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım , yeni dönemde milletvekili seçilemedi.