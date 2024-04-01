Uşak Seçim Sonuçları 2024: Uşak Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Uşak İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Uşak seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanlığını CHP aday gösterilen Özkan Yalım kazandı. Peki, Uşak Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Uşak Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
İLK İKİ PARTİNİN OY ORANLARI
CHP adayı ÖZKAN YALIM yüzde 40.89
AK Parti'den MEHMET ÇAKIN yüzde 24.31
Uşak İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Uşak seçim sonuçları, Uşak ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Uşak YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Uşak Adayları
Mehmet Çakın Seçim Sonuçları
Muhammet Gür Seçim Sonuçları
Mehmet Kahveci Seçim Sonuçları
Mehmetcan Solak Seçim Sonuçları
İnan Ünsal Seçim Sonuçları
Erol Korkmaz Seçim Sonuçları
Sanya Hakimoğulları Seçim Sonuçları
Furkan Kaya Seçim Sonuçları
Nurhayat Özel Seçim Sonuçları
Melis Özpiriççi Seçim Sonuçları
Orhan Uğur Seçim Sonuçları
Ekrem Ertuğrul Seçim Sonuçları
Özkan Yalım Seçim Sonuçları
Mehmet Salih Tosun Seçim Sonuçları
Abdurrahman Beşer Seçim Sonuçları
Ekrem Ceylan Seçim Sonuçları
Mikail Yıldız Seçim Sonuçları
Sezer Ateş Seçim Sonuçları
Ahmet Rençber Seçim Sonuçları
Ramazan Yavuz Acar Seçim Sonuçları
Kadir Altunkaya Seçim Sonuçları
Eşref Kahraman Seçim Sonuçları
Uşak ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Banaz Seçim Sonuçları
Eşme Seçim Sonuçları
Karahallı Seçim Sonuçları
Sivaslı Seçim Sonuçları
Ulubey Seçim Sonuçları
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?
Özkan Yalım (d. 1969, Uşak), iş insanı, siyasetçi ve 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. 25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım , yeni dönemde milletvekili seçilemedi.
15.09.2023 tarihinde CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen 2024 Türkiye yerel seçimleri Adayı olmuş ve Uşak belediye başkanı olmuştur.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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